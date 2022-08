Jessica Athayde usou a sua conta de Instagram para fazer um esclarecimento sobre o facto de a sua imagem estar a ser usada na promoção a produtos de emagrecimento, sem o seu consentimento.

"Como sabem e já disse variadíssimas vezes, faço publicidade a produtos que fazem sentido para mim e em que acredito", sublinha.

"Sendo o tema do peso um tema tão sensível para mim, é importante que fique claro que JAMAIS farei publicidade a produtos de emagrecimento ou que prometam resultados de perda de peso", garante.

"Logicamente que tenho recebido centenas de mensagens de pessoas que querem tentar perceber se essas publicidades são verdadeiras, mas é importante que percebam que sempre que virem estas publicidades, serão mentira. Tenho andado a tentar bloquear esta utilização indevida da minha imagem mas o que acontece é que estas empresas não têm sede em Portugal e, como tal, pouco ou nada posso fazer. Parece impossível nos dias que correm, certo?", lamenta.

"Também já vi que andam a fazer o mesmo com outras colegas minhas, portanto tenham muito cuidado com o que compram e, sempre que possam, tentem verificar a origem destas campanhas. Desculpem o testamento, mas há temas que mexem especialmente comigo e é importante que saibam por mim que nunca me vou associar a produtos de emagrecimento", completa.

