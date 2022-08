Jessica Athayde partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um vídeo com uma montagem de fotografias que mostram a gravidez e o crescimento do filho, Oliver.

Na legenda da publicação, a atriz notou: "Não há coragem para mais".

Diogo Amaral, pai de Oliver, não resistiu em deixar um comentário: "Menina, menina, menina".

Em tom de brincadeira, Jessica respondeu: "Engravida tu!".

