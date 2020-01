Já lá vão alguns meses desde que Jessica Athayde foi mãe pela primeira vez com o nascimento do pequeno Oliver, fruto do anterior relacionamento com Diogo Amaral, mas a verdade é que algumas coisas ainda não voltaram ao que eram, sobretudo no que diz respeito às mudanças físicas.

Foi precisamente sobre este assunto que a atriz falou na sua mais recente publicação no Instagram.

"Antes de começar só quero dizer que já não estou assim, nem perto", diz, referindo-se a uma fotografia onde se vê o seu rabiosque durante uma viagem.

"Com a gravidez, e estes 7 meses que ainda não me permitiram voltar aos treinos, o meu rabiosque anda pela zona dos joelhos, e não faz mal, é o que é", acrescenta, colocando ainda um emoji a rir-se.

"Enquanto via fotografias das minhas viagens deparei -me com esta tirada em Lombok na Indonésia. Serviu para duas coisas: primeiro ter a certeza que vou ter de voltar rapidamente, segundo que tão cedo não tiro uma fotografia destas", completou.

Ora veja:

Leia Também: Jessica Athayde apresentaria um reality show? A resposta da atriz