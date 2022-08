A história do pequeno Archie Battersbee, de 12 anos, que está em coma desde abril, tem estado no centro das atenções e Jessica Athayde não ficou indiferente.

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz reagiu à "notícia triste", destacando as informações de que o menino ficou em coma após a mãe o ter encontrado inconsciente com uma ligadura na cabeça, na sua casa em Southend, no Essex. Na origem do sucedido está um desafio viral das redes sociais.

"Crianças com redes sociais continua a ser aceitável? Esta não é a primeira e, infelizmente, não será a última", escreveu Jessica Athayde.

