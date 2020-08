Jessica Athayde está a aproveitar o melhor que a vida tem para lhe dar. Esta quarta-feira, dia 20, a atriz fez uma publicação na sua conta de Instagram onde se revelou feliz e grata pelo dia que teve.

"Nem sei o que vos dizer. Há dias do caraças, passear de barco com a minha família pelo rio Tejo, ver o meu sobrinho a fritar o miolo porque nunca andou de barco, comer que nem uma vaquinha e beber vinho bom", notou.

No entanto, como mãe do pequeno Oliver, de um ano, fruto do anterior relacionamento com Diogo Amaral, a artista mostrou-se com uma divisão de sentimentos.

"Não trouxe o Oli e confesso que sinto algum peso na consciência, mas ele tem tempo, e eu também preciso de um pouco de tempo sem ele, nem que sejam 2 horinhas, sabe bem. Mas já estou cheia de saudades. Mães percebem está viagem de culpa constante?", questionou.

