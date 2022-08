Jessica Athayde reagiu com enorme alegria à mais recente conquista de Daniela Melchior em Hollywood.

A atriz portuguesa foi confirmada no novo filme 'Road House', no qual irá contracenar com Jake Gyllenhaal. Notícia que deixou Athayde "a morrer de inveja boa" e a levou a assumir que é o ator uma das suas paixões na esfera internacional.

"Daniel Melchior, Jake? Jake?? Jake?! A minha eterna paixão de 'Donnie Darko'", confessou Jessica Athayde.

"Parabéns, miúda. A morrer de inveja boa", completou ainda a atriz, que neste momento está de férias com Diogo Amaral e o filho de ambos em Bali.

