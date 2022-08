Daniela Melchior foi confirmada para o novo filme 'Road House', no âmbito de uma reinterpretação do clássico do cinema de 1989, conforme noticia o Deadline.

A atriz portuguesa irá contracenar com Jake Gyllenhaal.

Billy Magnussen, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp e Bob Menery são outros dos atores que integram o elenco.

A realização do filme ficou a cargo de Doug Liman.

Recorde-se que Daniela Melchior ficou conhecida a nível mundial após ter dado vida à personagem de 'Ratcatcher II' no filme 'Esquadrão Suicida'. Atualmente encontra-se a gravar o novo filme de 'Velocidade Furiosa'.

.Assassin Club', 'Guardiões da Galáxia Volume 3' e 'Marlowe' foram outros dos projetos em que a artista participou e que se encontram em fase de pós-produção.

