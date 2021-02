Jessica Athayde está a caminho da SIC. Depois de, no outono, ter perdido o contrato de exclusividade que a ligava à TVI, a atriz luso-britânica integra o elenco da nova série de Bruno Nogueira. A artista de 35 anos é uma das estrelas de "Princípio, meio e fim", uma das novas produções que a estação de televisão de Paço de Arcos criou para a plataforma digital Opto, que deverá estrear ainda este inverno. Em cima da mesa está também a participação numa das telenovelas que a SIC se encontra atualmente a preparar.

"Ela começou logo a tratar da vida dela mal soube que a TVI não lhe ia renovar o contrato", revelou um amigo de Jessica Athayde à edição desta semana da revista TV Guia. Nos últimos 18 meses, a RTP também disputou a atriz mas, por causa do contrato de exclusividade com a TVI, que lhe garantia um salário mensal na ordem dos 8.000 €, viu-se obrigada a recusar as propostas que recebeu do canal estatal. "Na realidade, desde que renovou o último contrato, mal trabalhou na TVI", constata a mesma fonte.