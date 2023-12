Jéssica Antunes destacou nas stories da sua página de Instagram uma notícia que diz que Joana Albuquerque perdeu o processo contra Rui Figueiredo e não resistiu em reagir.

"Concluímos que hoje em dia é fácil fazer uma queixa só porque sim e, se calhar, é por isso que os casos realmente graves e que deviam ser tratados com rapidez, demoram tanto tempo a serem resolvidos", começou por manifestar.

"Ainda assim, desta brincadeira de alguém que precisa do dinheiro dos outros para viver, resultou tempo e dinheiro perdido e injustiças por parte de (pouca) percentagem da sociedade que não sabe lidar com a frontalidade e com a verdade, e que condena alguém que diz tudo o que os outros pensam mas não têm coragem de dizer. Nada mais a dizer. No final, a verdade vence sempre", rematou.



© Instagram

De recordar que Jéssica Antunes e Rui Figueiredo conheceram-se no 'Big Brother' e estão juntos desde então. Ambos são pais de um menino, Isaac, e preparam-se para ver nascer uma menina.