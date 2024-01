Jéssica Antunes e Rui Figueiredo vivem um momento feliz.

O casal começou o ano muito sorridente na companhia do filho, Isaac, tendo a ex-concorrente partilhado uma foto na qual aparece com o companheiro e o menino, de quase dois anos. "1 of 366. A primeira página de 2024. O ano que, em nossa casa, se escreverá a quatro", partilhou, em referência à sua segunda gravidez.

Já esta terça-feira, dia 2, Jéssica partilhou uma nova foto da Passagem de Ano, desta vez a solo, na qual aparece radiante com as mãos sobre a barriga.

De recordar que o casal espera agora uma menina, que se vai chamar Benedita.

