Depois de darem a conhecer com emoção o sexo do bebé, Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo partilharam novas imagens do chá de revelação do filho, um menino que se chamará Isaac.

Nos novos registos, é possível ver que o casal escolheu uma decoração em tons neutros e a futura mamã optou por um longo e fluído vestido branco para a ocasião.

A festa, que tomou lugar na Quinta da Tareca, em Sintra, contou com a presença de vários amigos e familiares dos ex-concorrentes do 'Big Brother'.

Veja abaixo as imagens.

