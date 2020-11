Jéssica Antunes deixou os seguidores à vontade para que lhe colocassem questões, através da opção de perguntas do Instagram, e ao ser questionada sobre os aspetos negativos de ter entrado no 'Big Brother - A Revolução', não se inibiu de tecer críticas a Quintino Aires.

A ex-participante lamentou a postura do psicólogo, que é presença assídua no banco de comentadores do reality show, acusando-o de "humilhar os concorrentes".

"Os média e os comentadores [...] Acho triste e grave que pessoas com supostas licenciaturas em psicologia tenham necessidade de tentar humilhar concorrentes para conseguirem uns segundinhos de fama e talvez possíveis clientes, neste caso, as pessoas lesadas. E sim Quintino Aires, estes 15 segundos deste meu story é todo para si. Aproveite agora a fama", respondeu.

Instagram Story partilhado por Jéssica Antunes© Instagram

