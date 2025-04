Jessica Alba está a desfrutar de umas férias na praia com os filhos, Honor, de 16 anos, Haven, de 13, e Hayes, de 7, fruto do casamento terminado com Cash Warren. E também com alguns amigos.

A atriz - que pediu o divórcio há quase dois meses - publicou um conjunto de várias imagens na sua página de Instagram.

"Férias de primavera", pode ler-se numa das partilhas. Veja na galeria algumas das imagens que Jessica Alba mostrou aos fãs.

