Jesse Tyler Ferguson e Justin Mikita mostraram como foi o Dia de Ação de Graças, que foi passado na companhia dos filhos, Sully, que está prestes a completar um ano, e Beckett, de dois anos.

Numa série de imagens que partilhou no Instagram, o ator de 'Uma Família Muito Moderna' mostrou o momento em que fez biscoitos com a ajuda do filho mais velho.

Mais tarde, destacou ainda uma fotografia da família de quatro e desejou um "feliz Dia de Ação de Graças". Veja as imagens na galeria.

