Jeremy Renner recorreu às stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, para celebrar publicamente o aniversário da filha Ava, que completa dez anos.

Junto de uma imagem de ambos, mas mantendo a privacidade da menina ao tapar-lhe a cara com um coração, o ator escreveu: "Feliz 10.º aniversário para ti!!! Estou muito orgulhoso de ti em todos os sentidos. Os teus abraços e o teu amor curaram-me incrivelmente rápido".

"Estou mais forte do que antes devido a ti. Eu sou o teu pai, o teu protetor e sou apenas teu. Amo-te, papá", completou.

© Instagram

Estas palavras chegam depois de Jeremy ter sofrido um grave acidente logo no início do ano com um limpa-neve. O ator esteve na altura internado e teve de ser operado.

De recordar ainda que a pequena Ava é fruto da relação terminada de Jeremy com Sonni Pacheco.

Leia Também: Jeremy Renner visto pela primeira vez em público após acidente