O ator foi vítima de um acidente com um limpa-neves no início do ano.

Jeremy Renner continua em recuperação depois de ter sofrido um grave acidente ao ser esmagado por um limpa-neves. O ator, de 52 anos, partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma fotografia na qual aparece na cama durante uma sessão de fisioterapia. "Treinos matinais, todos os objetivos mudam para estes novos anos...", escreve na legenda, acrescentando que está focado em nome do amor que tem pela família. "Os mais de 30 ossos partidos vão curar-se, crescer mais fortes, tal como o amor e a ligação com a família e os amigos se aprofunda", completa o artista. Recorde-se que Renner foi levado de emergência para o hospital no dia 1 de janeiro. O acidente aconteceu enquanto ajudava um vizinho a remover a neve de frente da casa. Leia Também: Jeremy Renner deixou o hospital duas semanas após violento acidente Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram