Depois das férias, Jennifer Lopez voltou ao trabalho esta semana, em Miami, como relata o Page Six.

A cantora, de 51 anos, foi 'apanhada' na Flórida, onde gravou uma promoção para a marca Coach, antes de ter ido também ao Anatomy Gym, em Miami Beach.

Inicialmente, a artista estava com um vestido em tons vermelho, mas depois acabou por trocar de roupa. As fotografias já estão a circular nas redes sociais.

Momentos que acontecem depois do tão falado reencontro de Jennifer com Ben, um dos assuntos mais comentados no mundo das celebridades.

