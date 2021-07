A vida de Jennifer Lopez tem sido um verdadeiro alvoroço nos últimos tempos. Depois de terminar o noivado com Alex Rodriguez, a cantora reaproximou-se de Ben Affleck e voltou a encontrar o amor ao lado do ator, com quem já tinha namorado no início dos anos 2000.

O romance vai de 'vento em popa' e já está em cima da mesa dar o próximo passo na relação. Noticia o Hollywood Life que J.Lo quer casar com Ben Affleck, mas quer aguardar pelo momento certo.

"A Jen está preparada para casar. Ela diria totalmente que sim se o Ben lhe perguntasse", disse uma fonte ao site.

Apesar do romance ser recente, Jennifer Lopez e Ben Affleck parecem estar cada vez mais certos de que a história de amor que começou há duas décadas os vai levar à subida ao altar.

