Ben Affleck e Jennifer Lopez continuam a aproveitar ao máximo o tempo que têm juntos, e na noite de sexta-feira voltaram a ser fotografados.

O casal encontrou-se no Avra Beverly Hills Estiatorio, como contou uma fonte à People. O ator, de 48 anos, e a cantora, de 51, jantaram numa sala privada, onde estiveram durante cerca de duas horas.

"Eles apreciaram a comida numa das salas de jantar privadas. A Jen estava incrível", contou a fonte. "Os dois estavam de ótimo humor. O Ben parece sempre muito feliz quando está com a Jen", acrescentou.

E as imagens do casal captadas durante este encontro não deixam dúvidas no que diz respeito à felicidade dos artistas.

