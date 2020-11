Jennifer Lopez surpreendeu os fãs ao mostrar a capa do novo single, 'In the Morning', onde aparece nua.

A cantora partilhou tal informação na sua página de Instagram, esta quarta-feira, anunciando assim o lançamento da nova música, marcado para sexta-feira, dia 27 de novembro.

Mas não fica por aqui. Também esta semana, Jennifer já tinha partilhado um vídeo na mesma rede social onde destacava a sessão fotográfica que fez para promover o novo trabalho musical.

Veja tudo nas publicações abaixo:

