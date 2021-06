Será que Jennifer Lopez irá viver com Ben Affleck? A questão é colocada depois da cantora ter sido 'apanhada' a visitar várias escolas em Los Angeles na companhia do ator.

O site de entretenimento TMZ noticiou que a estrela visitou pelo menos uma escola na passada semana, depois de passar algum tempo com Affleck na sua casa em Brentwood.

Note-se que Lopez é mãe dos gémeos Max e Emme, de 13 anos, frutos do anterior relacionamento com Mark Anthony. As crianças estudam atualmente em Miami.

Importa realçar que uma fonte já tinha destacado anteriormente que os filhos, quer os de Jennifer, quer os de Ben, eram a prioridade e que todas as decisões tomadas deveriam ser acordadas por eles.

