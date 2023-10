Após ter dado à luz os filhos gémeos, Max e Emme, em 2008, Jennifer Lopez passou por uma fase particularmente complicada tendo em conta as mudanças do seu corpo.

A cantora confessou que se sentiu profundamente "insegura" na sua imagem após ter sido mãe, assunto que abordou em declarações ao E! News.

"Tenho refletido muito ultimamente, revisitado versões minhas do passado de maneira a aceitar-me totalmente com eu sou", nota.

"E sou relembrada do quando a Tracy me inspirou e encorajou-me a celebrar cada versão do meu corpo ao longo dos anos e de como me continua a elevar à medida que a minha vida e necessidades mudam", sublinha, referindo-se à amiga e treinadora, Tracy Anderson.

"Conheci a Tracy logo depois ter tido os gémeos. Liguei-lhe num momento em que me sentia insegura e incerta, perguntando se algum dia voltaria a ser como era antes – como a maioria das novas mães fazem após o parto", descreve.

"Ela entrou na minha vida e ajudou-me a abraçar o meu novo eu, a perceber que eu poderia ser mais forte do que nunca”, completa.

Leia Também: Jennifer Lopez celebra um ano de casamento com mensagem romântica