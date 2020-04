Jennifer Lopez esteve à conversa com Ellen DeGeneres, através de uma vídeochamada, onde falou da forma como está a viver a quarentena, devido à pandemia do novo coranavírus. Em casa com os filhos gémeos, Emme e Maximilian, de 12 anos, e ainda com as filhas do companheiro, Alex Rodríguez, nomeadamente, Natasha, de 15 anos, e Ella, de 11, a cantora não tem tido mãos a medir.

"Estou a ajudar com os trabalhos de casa. Os quatro miúdos estão a ter aulas em casa agora", começou por explicar.

"Honestamente, acho que todos pensam, o que é isto? Sou professora? Para além disso, já viste a matemática que ensinam aos miúdos agora?", confessou, afirmando que há ocasiões em que não percebe as coisas.

"É uma loucura, tem sido uma experiência", completa.

Eis o momento...

