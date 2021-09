Jennifer Lopez e Ben Affleck estão a planear tudo para focarem-se no "trabalho nos próximos meses". Ambos os artistas recuperaram o seu romance (que já tinha acontecido no início dos anos 2000) em abril e, desde então, têm aproveitado os momentos de descanso para estarem na companhia um do outro.

Contudo, conforme evidencia a imprensa internacional, a partir de agora a sua rotina deverá mudar uma vez que tanto o ator como a cantora voltarão aos seus compromissos profissionais.

"Eles estão muito gratos por se terem divertido no verão. Agora é só sobre trabalho nos próximos meses. O Ben vai para o Texas na próxima semana. A Jennifer começa a gravar no Canadá em outubro. Eles parecem estar prontos para isso", notou uma fonte à revista People.

Recentemente foi noticiado que os dois andariam à procura de uma casa para poderem passar o máximo de tempo juntos. Quanto ao casamento, esse é um passo que ainda deverá levar o seu tempo a ser tomado.

