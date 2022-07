Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram-se, vinte anos depois de terem ficado noivos pela primeira vez. A cantora e o ator deram o nó no sábado, 16 de julho, numa "cerimónia íntima em Las Vegas", como contou uma fonte à CNN.

Por sua vez, Jennifer Lopez confirmou o casamento no domingo com uma mensagem onde assina com o apelido do marido: Sra. Jennifer Lynn Affleck.

"Ontem à noite voamos para Las Vegas, ficamos na fila para conseguir uma licença com outros quatro casais, todos a fazer a mesma viagem para a capital mundial do casamento", escreveu.

No mesmo texto, a cantora contou que entraram na "pequena capela branca" por volta da "meia-noite" [hora local]. "Lemos os nossos próprios votos e colocamos as alianças que vamos usar para o resto das nossas vidas. No final, foi o melhor casamento possível que podíamos ter imaginado", acrescentou, citada pela CNN.

De acordo com o TMZ, a artista partilhou ainda algumas imagens deste dia único e as mesmas já estão a circular nas redes sociais.

De recordar que o casal conheceu-se em dezembro de 2001 no set da comédia romântica 'Gigli' ('Duro Amor'). Em novembro de 2002 ficaram noivos, mas adiaram o casamento em setembro de 2003, citando "a atenção excessiva da imprensa" à volta do casamento. Nunca chegaram a trocar as alianças, pois cancelaram oficialmente o noivado em janeiro de 2004.

Entretanto, seguiram com as suas vidas. Ben esteve casado com Jennifer Garner entre 2005 e 2018, com quem tem três filhos em comum, Violet, de 16 anos, Seraphina, de 13, e Samuel, de 10. Por sua vez, Jennifer esteve casada três vezes, com Ojani Noa, Cris Judd e Marc Anthony. Este último, de quem se divorciou em 2014, é o pai dos filhos gémeos Emme e Maximilian, de 14 anos.

