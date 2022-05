Jennifer Lopez surpreendeu os fãs ao recuperar um vídeo antigo em que aparece na companhia do atual noivo, Ben Affleck, e onde juntos assinalavam o Dia da Mãe, que nos EUA é comemorado no segundo domingo do mês de maio.

Nas imagens o casal aparece num jogo de basquetebol da NBA e diz "feliz Dia da Mãe" para a câmara.

De acordo com o Page Six, as imagens foram captadas no dia 11 de maio de 2003, quando ficaram noivos pela primeira vez. Na altura, assistiram ao jogo entre o Los Angeles Lakers e o San Antonio Spurs, no Staples Center, agora conhecido como Crypto.com Arena, em Los Angeles, Califórnia.

