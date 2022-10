Jennifer Lopez e Ben Affleck continuam felizes e apaixonados, tal como provaram esta quinta-feira, 13 de outubro, ao marcarem presença juntos num evento público.

O casal esteve no desfile da Ralph Lauren, surgindo com looks a combinar.

A cantora apareceu de vestido preto com finas riscas brancas e chapéu igualmente preto. Já no visual do ator houve apenas espaço para uma cor: o preto. Ben Affleck combinou fato camisa e gravata da mesma cor.

Veja os looks completos na galeria.

