Jennifer Lopez e Alex Rodriguez já adiaram o casamento duas vezes por causa da pandemia, como a cantora, de 51 anos, revelou esta quarta-feira, no Access Hollywood.

"Já conversamos sobre tantas coisas diferentes porque tivemos de cancelar o casamento... por causa da Covid, por causa da quarentena. E fizemos isso duas vezes", disse a artista.

Lopez - que está noiva de Rodriguez, de 47 anos, desde março de 2019 - acrescentou que ter um luxuoso casamento não é a prioridade neste momento.

"Sentimos que devemos apenas esperar. Não ter pressa, estamos bem, está tudo bem e vai acontecer na hora certa. Sinto que não é prioridade ter um grande casamento agora", acrescentou, referindo que estão focados em "passar tempo juntos" e "serem gratos por todas as coisas que têm".

Recorde-se que a cantora é mãe dos gémeos Emme e Maximilian, de 12 anos, fruto do casamento terminado com Marc Anthony. Por sua vez, Alex é pai de Natasha, de 16 anos, e Ella, de 12, fruto do anterior casamento com Cynthia Scurtis

Leia Também: Look da semana: Jennifer Lopez na 'red carpet' vs. em palco