Jennifer Lopez pode ser uma pessoa preocupada com o bem-estar e saúde, mantendo uma alimentação saudável e exercício físico, mas não deixa de ter um 'dia do lixo'.

A cantora foi 'apanhada' a comer 'fast food' com o marido, Ben Affleck, em Los Angeles.

De acordo com o Daily Mail, a artista pediu um hambúrguer no 'drive-through' do McDonald's enquanto o companheiro estava ao volante do carro onde seguiam.

O casal não teve nenhum tratamento VIP, pois ficaram na fila como qualquer outro cliente. As imagens já estão a circular nas redes sociais.

