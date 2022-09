A atriz faz parte do elenco do filme 'No Hard Feelings'.

Jennifer Lawrence foi mãe pela primeira vez há sete meses e voltou ao trabalho na passada quarta-feira, dia 28 de setembro. A atriz de 32 anos encontra-se a gravar o filme 'No Hard Feelings'. Nas imagens, que podem ser vistas abaixo, Jennifer surge com umas calças de ganga e uma camisola branca com padrão. Cy, a primeira filha da artista, nasceu em fevereiro, fruto da relação com Cooke Maroney. Leia Também: Jennifer Lawrence confessa ter sofrido dois abortos