Jennifer Lawrence falou sobre o seu lado mais pessoal numa entrevista recente à revista Vogue. A atriz contou ter sofrido dois abortos antes de ver nascer o primeiro filho, em fevereiro deste ano.

Atualmente com 32 anos, Jennifer Lawrence contou que tinha pouco mais de 20 anos quando descobriu que estava grávida. Assustada, ponderou fazer um aborto mas acabou por perder o bebé antes de realizar o procedimento.

"Estava sozinha em Montreal", recordou.

A segunda perda foi durante as gravações de 'Don't Look Up', no final de 2020, e obrigou a uma cirurgia. "Lembrei-me milhões de vezes [desses momentos] durante minha gravidez", disse, realçando em seguida que, apesar dos receios, teve uma última gestação abençoada e tudo correu pelo melhor.

