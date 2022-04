Jennifer Lawrence foi mãe pela primeira vez no passado mês de fevereiro, no entanto, a atriz não revelou nenhum pormenor sobre o nascimento do filho publicamente.

Ainda assim, a estrela de Hollywood, de 31 anos, não conseguiu escapar à lente dos paparazzi que registaram um passeio feito em família, no qual Lawrence se fez acompanhar pelo marido, Cooke Maroney, e os sogros, Suki Fredericks e James Maroney.

Tal aconteceu em Los Angeles, Califórnia, conforme evidencia a imprensa internacional.

De recordar que o casal terá começado a namorar em 2018, ficando noivo em fevereiro de 2019. O enlace chegou em outubro deste mesmo ano.

Em declarações anteriores à Vanity Fair, a artista revelou que pretendia "proteger" a privacidade do filho ao máximo, pelo que é pouco provável que se venham a saber informações acerca do bebé.

