Jennifer Garner deu asas aos rumores de noivado depois de ter surgido com um anel suspeito durante um direto no Instagram, na terça-feira.

A atriz, de 49 anos, mantém uma relação com John Miller e podem estar prestes a trocar as alianças depois de terem estado separados alguns meses.

Como recorda o Page Six, Jennifer e John reconciliaram-se em abril de 2021, após terem seguido caminhos separados em agosto de 2020.

Recorde-se que a atriz é mãe de três jovens, Violet, de 15 anos, Seraphina, de 12, e Samuel, de nove, do anterior casamento com Ben Affleck. Já John Miller é pai de duas crianças do matrimónio com a ex-mulher Caroline Campbell.

