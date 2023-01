Jennifer Garner e Ben Affleck 'provaram' mais uma vez que se mantêm unidos pelos filhos, apesar do casamento ter chegado ao fim. O ex-casal marcou presença num evento musical da filha Seraphina, de 14 anos, no passado domingo.

A atual mulher de Ben, Jennifer Lopez, também foi apoiar a jovem, assim como a mãe do ator, Christopher Anne Boldt, segundo o Page Six.

De recordar que Jennifer Garner e Ben Affleck são ainda pais de Violet, de 17 anos, e Samuel, de 10. Estes dois filhos chegaram ao local com a mãe.

Por sua vez, Ben foi visto a chegar ao evento com a filha de Jennifer Lopez, Emme, de 14 anos. A jovem é irmã gémea de Max e ambos são fruto do casamento terminado da cantora com Marc Anthony.

Leia Também: Filha mais velha de Jennifer Garner e Ben Affleck faz raríssima aparição