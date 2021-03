Tão depressa Jennifer Garner não volta a subir ao altar. A garantia foi dada pela própria numa entrevista à revista People.

"Este não é o momento. Não preciso de complicar; estou bem", afirmou a celebridade de 48 anos esta quarta-feira, dia 24.

"Estou tão longe disso", sublinhou. "Acredito mesmo que vou ficar solteira para sempre", notou.

Recorde-se que Garner já foi casada duas vezes. A primeira com Scott Foley (2000-2004) e a segunda com Ben Affleck (2005 - 2015), com quem tem três filhos em comum - Violet, de 15 anos, Seraphina, de 12 e Samuel, de nove.

"Sinto-me bem quando estou em casa sozinha. É bom quando são apenas os miúdos e eu. Claro que tenho os meus momentos, mas de forma geral, sinto-me bem", completou Jennifer.

