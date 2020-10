A alimentação pós-parto e o plano de exercício físico são questões que têm sido colocadas a Jenna Dewan nos últimos meses, depois de ter sido mãe pela segunda vez. Perguntas que decidiu responder com um apelo.

Esta quarta-feira, 7 de outubro, a atriz partilhou na sua página de Instagram uma fotografia em que aparece em biquíni e disse: "Muitas pessoas questionam-me sobre a minha dieta pós-parto e plano de exercícios".

"E estou aqui para dizer que é para ter certeza de que estás registado para votar, votar antecipadamente e votar como se a tua vida dependesse disso, porque depende", destacou de seguida.

Na mesma publicação, Jenna identificou Zoë Kravitz e a estrela de 'Real Housewives of Beverly Hills', Lisa Rinna.

A atriz foi mãe de Callum Michael Rebel em março, o primeiro filho fruto da relação com Steve Kazee. Jenna é ainda mãe de Everly, de sete anos, do casamento terminado com Channing Tatum.

Mas esta não foi a primeira vez que a atriz apelou ao voto. Leia Também: Covid-19. Após perder familiar, Jenna Dewan apela ao voto dos americanos