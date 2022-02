Elton John viveu uma experiência menos boa. O cantor estava a voar no seu jato privado quando o mesmo teve de aterrar de emergência por causa de um problema no sistema hidráulico.

O artista viajava do Reino Unido para Nova Iorque quando, uma hora depois de ter começado a viagem, o piloto foi forçado a fazer uma aterragem de emergência perto da costa do sul da Irlanda.

Devido ao vento forte no local, a aterragem não foi fácil. Ambulâncias e bombeiros estavam a aguardar no aeroporto. "Foi horrível de ver", disse uma fonte ao The Sun.

Outra testemunha contou ainda que o aeroporto ficou em silêncio quando se espalhou a notícia sobre a aterragem do jato. "Foi apenas na terceira tentativa de aterragem que conseguiu. Todos os que assistiram ficaram muito aliviados", acrescentou.

Elton John terá ficado abalado com toda a situação, mas como não queria desiludir os fãs - uma vez que tinha atuações agendadas para a Madison Square Garden em Nova Iorque para esta terça e quarta-feira -, embarcou num outro avião.

