Jason Sudeikis falou sobre o fim do seu noivado com Olivia Wilde pela primeira vez desde que os dois se separaram em 2020.

"Terei um melhor entendimento do porque é que aconteceu num ano", disse o ator de 45 anos numa entrevista à GQ. "E ainda melhor em dois, melhor ainda em cinco, e passará de um livro da minha vida para se tornar num capítulo, depois para um parágrafo, para uma linha, para uma palavra", nota.

"É uma experiência com a qual aprendes ou arranjas desculpas. Assumes a responsabilidade, tornas-te consciente do que fizeste, mas também aprendes algo para além do óbvio", completa.

Note-se que Jason e Olivia começaram a namorar em 2011 e ficaram noivos dois anos depois. Em abril de 2014 deram as boas-vindas ao filho, Otis, e em outubro de 2016 a Daisy. Em novembro de 2020 a separação dois dois tornou-se pública.

