Jason Segel e Alexis Mixter decidiram separar-se após oito anos de vida em comum. A rutura foi confirmada pela agora antiga companheira do ator, que através das suas redes sociais dedicou a Jason uma bonita declaração de amor e amizade.

"Esta é uma foto de dois melhores amigos", começa por ler-se na legenda de uma imagem do ex-casal.

"A profundidade do nosso vínculo foi algo que eu nunca poderia ter previsto. Nunca passei tanto tempo com outra pessoa, cresci tanto ao lado de outra pessoa, ri tanto, chorei tanto, partilhei tanto", declara.

Alexias realça o quanto é "estranho escrever sobre o fim de um relacionamento, principalmente quando a amizade que ainda existe é tão cheia de vida", mas explica que aconteceu uma mudança na vida de ambos e os dois decidiram, "há algum tempo", afastar-se.

Por fim, a ex-mulher de Jason Segel pede que a privacidade de ambos continue a ser respeitada e realça que esta publicação não é mais do que uma "homenagem ao amor, à amizade e àqueles relacionamentos que fazem a vida valer a pena".

"Obrigada Jason por seres o meu melhor amigo. A pessoa que conta todas as minhas piadas favoritas, vê quem eu realmente sou e tudo o que eu quero ser, ama-me incondicionalmente e faz-me sempre lutar para ser maior e melhor do que eu era ontem. Eu nunca vou parar de torcer por ti com todas as células do meu corpo. Eu nunca vou parar de te amar incondicionalmente", termina.

