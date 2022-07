Não houve feridos graves no acidente que envolveu Jason Momoa, no passado fim de semana.

De acordo com o TMZ, no domingo, um motociclista colidiu de frente com o carro do ator, de 42 anos, na Old Topanga Canyon Road, em Calabasas, Califórnia.

O motociclista seguia na direção oposta quando, numa curva, foi contra o lado esquerdo, na parte da frente, do carro de Jason. Acabou por ser transportado para o hospital, mas com ferimentos leves, incluindo hematomas na perna e uma lesão no polegar.

Por sua vez, relatam as fontes, Jason Momoa estava bem, sem ferimentos. Para comprovar a informação, foi divulgado um vídeo de um ciclista que passou pelo local após o acidente e gravou o ator a voltar para o seu carro.

Leia Também: Jason Momoa e Eiza Gonzalez vistos juntos após separação