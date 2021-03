Jared Leto está irreconhecível no papel da sua nova personagem, o estilista Paolo Gucci. O ator foi visto nas gravações do filme 'House of Gucci', em Milão, esta segunda-feira.

Como destaca o Page Six, Jared, de 49 anos, aparece com a pele enrugada, cabelo grisalho, caracterização que o coloca uns anos mais velho.

As imagens, além de estarem a ser divulgadas pela imprensa internacional, estão também a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

Recorde-se que o filme 'House of Gucci' está a ser gravado em Itália e é protagonizado por Adam Driver, no papel de Maurizio Gucci, e por Lady Gaga, que dá vida à ex-mulher de Maurizio, Patrizia Reggiani.

Leia Também: Ator Will Ferrell quase irreconhecível durante corrida