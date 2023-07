Depois de vários anos com o cabelo loiro, Jani Gabriel optou por fazer uma mudança de visual e regressar ao moreno no final do ano passado.

Nessa altura, alguns seguidores terão referido que o loiro era a sua cor natural, algo que a apresentadora provou não ser verdade.

Esta segunda-feira, dia 17 de julho, Jani Gabriel partilhou uma fotografia da infância nas suas stories no Instagram, na qual se pode ver que tem o cabelo castanho escuro.

"Encontrei a prova, para todos os que juravam a pés juntos que a minha cor natural era o loiro", escreveu.



© Instagram/ Jani Gabriel

