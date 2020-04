Janet Jackson deixou uma mensagem a todos os americanos que não estão a levar a sério o distanciamento social, enquanto os casos do novo coronavírus disparam por todo o país.

"Vocês podem ficar dentro de casa?", escreveu a cantora na sua página do Twitter, esta quinta-feira. "Eu tenho o que fazer em junho", acrescentou, como cita o Page Six. Entretanto, as publicações já não se encontram disponíveis.

De acordo com o Page Six, a partilha de Janet pode estar relacionada com o facto de o início da sua próxima digressão mundial, Black Diamond, estar agendado para o dia 24 de junho, em Miami.

