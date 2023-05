Jane Fonda revelou num episódio do 'Watch What Happens Live' que o realizador francês, René Clément, queria fazer sexo com ela. Tal aconteceu durante as filmagens de 'Joy House' (1964), trama que a atriz protagonizou ao lado de Alain Delon e Lola Albright.

A artista de Hollywood abordou o assunto depois de Andy Cohen, apresentador do formato, lhe perguntar se algum homem se tinha atirado a ela.

"O realizador francês René Clément", respondeu Jane, sem rodeios.

"Bem, ele queria ir para a cama comigo porque ele disse que a minha personagem tinha um orgasmo no filme e ele precisava de ver como eram os meus orgasmos. Ele disse isto em francês e eu fingi que não percebi", descreve Fonda.

"Tenho histórias para ti, rapaz, mas não temos tempo para isso", completou.

Segundo a revista Variety, Clément tinha 51 anos na altura da produção enquanto que Fonda 27. O realizador foi um dos mais reconhecidos cineastas na década de '50 e '60. Morreu em 1996, aos 82 anos.

