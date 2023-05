Depois de ter sido hospitalizado para receber medicação intravenosa, o filho de Kapinha e Mafalda Teixeira foi encaminhado para a sala de operações. A atualização sobre o estado de saúde do menino foi partilhada pelos pais através das redes sociais.

"O Gabriel acabou de entrar na sala de cirurgia para ser operado ao apêndice", revelou Kapinha ainda na tarde de quarta-feira.

"Vai tudo correr bem porque Deus está com ele, assim como esta grande equipa do Beatriz Ângelo. Quanto a nós, agora, só nos resta rezar", escreveu ainda.

As suas palavras surgem acompanhadas de um vídeo no qual conversa com o filho antes da cirurgia, mostrando o pequeno Gabriel de lágrimas nos olhos.

"Inicialmente o Gabriel ficou assustadinho, chorou e tudo", contou, por fim, dando conta de que entretanto o menino acalmou-se e convenceu-se de que tudo iria correr pelo melhor.

