Jandira Dias desistiu do 'Big Brother - Desafio Final' mas nunca revelou ao certo as razões para tal decisão, apenas referindo motivos pessoais. Entretanto, a ex-concorrente esteve no 'Dois às 10' e disse que "não podia contar" os motivos da sua saída, afirmando que "a decisão final não estava nas suas mãos".

Também no 'Extra' manteve-se em silêncio, mas agora no 'Goucha' partilhou mais detalhes da sua situação pessoal.

Recordando a primeira vez que saiu de um reality show da TVI, lembrou "uma das maiores perdas da sua vida", a morte da mãe. No entanto, este "não foi" o principal motivo que a levou a sair da primeira vez.

"As pessoas acham que foi por isso, mas não foi. Foi o mesmo motivo desta [vez]", acrescentou, sem entrar em detalhes.

Jandira Dias explicou, no entanto, que a decisão de entrar num reality show foi tomada em conjunto com o pai dos filhos, com quem está desde 2018 e de quem tem 26 anos de diferença. E, diz, foi o mesmo que a "incentivou a entrar, tanto da primeira como da segunda vez".

De recordar que a ex-concorrente ficou conhecido ao entrar no 'O Triângulo', tendo depois sido uma das escolhidas para o 'Big Brother - Desafio Final'.

Da primeira vez, lembra, o objetivo era ganhar dinheiro para comprar medicação para a mãe, que estava doente. "Quando a perdi, meti a culpa toda no programa. Depois pensei que a culpa não era só do programa, que era também minha porque fracassei. Não tinha conseguido o objetivo", desabafou.

"Começou a aparecer muita coisa a dizer que eu no programa estava a envergonhar os meus e eu não via isso", partilhou, recordando a primeira vez num programa da TVI e referindo que esta não era a "opinião dos outros".

Questionada por Manuel Luís Goucha sobre se é uma "mulher livre", Jandira não quis responder e não conteve as lágrimas. "Não é uma mulher livre, não me peça desculpa, não tem que pedir desculpa", reagiu de seguida o apresentador.

Goucha perguntou-lhe, entretanto, como é que se tinha sentido dentro da casa mais vigiada do país. "Muito bem. Respeitada, acolhida, livre. Podia acordar como eu gosto, dançar, ser feliz ao meu jeito. Poder falar quando sinto que posso falar, sentir que sou compreendida e que o que falo faz sentido, que não falo só por falar", desabafou.

Sobre a saída do 'Big Brother - Desafio Final', Jandira confessou que se sentiu "muito triste e revoltada por, mais uma vez, nunca ter nada nas suas mãos". "E decidida a muita coisa [a mudar de vida]", acrescentou.

De seguida, Manuel Luís Goucha introduziu o comunicado que o pai dos filhos de Jandira publicou nas redes sociais e que, entretanto, apagou. "A dado momento, ele falava: 'A lavagem cerebral de situações vividas num reality show só prejudicou a minha relação com ela, daí estarmos de costas voltadas neste momento e quiçá com o casamento em perigo'".

Após a breve leitura, questionou: "Alguma vez sentiu a lavagem cerebral?". "Nunca, porque lá ninguém te diz nada. E mesmo que cheguem para te informar de tudo, falam de uma forma em que tu próprio tens de tomar a decisão. [...] Não houve nenhum tipo de lavagem cerebral. Até porque a única pessoa que lá eu tive a oportunidade de conversar só e simplesmente me ouvir, foi a psicóloga. Não houve mais ninguém", respondeu Jandira.

Voltando ao comunicado do pai dos filhos de Jandira, Goucha citou: "'A Jandira pode até gostar da liberdade que encontrou nos reality shows e que tinha em solteira em Angola, mas quando se é casado e com filhos pequenos, a liberdade e ações ficam mais limitadas a todos os níveis'".

"Porquê?", questionou o apresentador. "Porque sou mãe. Eu não aceito. Não acho isso correto. Pelo simples facto de ser mãe não quer dizer que não posso nem sequer ser feliz à minha maneira e meter-me em primeiro lugar também. Se eu não for feliz, não consigo transmitir felicidade aos meus filhos", reagiu Jandira.

A ex-concorrente do 'BB', diz, "faz questão de falar com os filhos todos os dias" ao telefone. Dentro da casa mais vigiada não falava, mas sabia que as crianças estavam bem, porque estavam com o pai e com os avós.

Goucha voltou ao comunicado do pai dos filhos de Jandira, que dizia que a mesma "tinha danças e atitudes impróprias que uma casada não deve ter". "Não. [...] Eu sou angolana, sou africana, eu danço, eu cresci a dançar e ninguém me pode tirar isso. É a minha forma de ser feliz, de mandar para trás tudo o que seja difícil na minha vida - dançar e cantar", destacou a ex-concorrente do 'BB', sempre muito emocionada.

Jandira Dias desabafou ainda a Manuel Luís Goucha que tudo o que precisa neste momento é de "trabalho, seja no que for". "Se eu conseguir, vou conseguir tratar dos meus documentos".

Nesta altura, o apresentador explicou que a ex-concorrente do 'BB' está em Portugal "sem documentos, os filhos estão com o pai, e sem um trabalho Jandira não tem como sustentar os filhos".

Agora, diz, "vai atrás" e tentar fazer marcação no SEF para poder ter o "título de residência, que é o mais importante de tudo". Quando saiu da casa mais vigiada do país não voltou para o seu lar. "Voltei, mas saí como vim de Angola para cá, sem nada. Este vestido não é meu, é da produção", partilhou Jandira, com Goucha a oferecer de seguida o vestido.

