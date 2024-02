Jandira Dias, que se tornou conhecida do público após ter participado no reality show 'Big Brother', passa uma fase particularmente difícil da sua vida. A figura pública confessou numa entrevista que deu a Manuel Luís Goucha estar "sem nada" após a separação do pai dos filhos.

"Este vestido não é meu, é da produção", sublinhou à conversa com o apresentador.

"Agora é seu...", respondeu de imediato Manuel.

Ao ver a emoção de Jandira, o comunicador notou: "É tão pouco, é tão pouco... É apenas um vestido, mas acho-o tão bonito em si".

Na entrevista, a angolana contou que os seus objetivos agora é conseguir trabalho para ficar com os filhos e o título de residência em Portugal.

Leia Também: Jandira Dias separada. A conversa da ex-concorrente do 'BB' com Goucha