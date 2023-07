Jamie Lee Curtis não tardou a reagir publicamente ao nascimento do primeiro filho de Lindsay Lohan. Foi esta segunda-feira que anunciaram a chegada do bebé.

Entretanto, no Instagram, Jamie Lee Curtis publicou uma montagem fotográfica com duas imagens em que aparece com Lindsay e disse: "A minha filha do cinema acabou de fazer de mim uma avó do cinema. Bênçãos para a Lindsay e Bader [Shammas] pelo nascimento de Luai".

De recordar que as atrizes trabalharam juntas no filme 'Freaky Friday', de 2003, como a mãe Tess (interpretada por Jamie) e filha Anna (papel de Lindsay).

