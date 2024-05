Jamie Foxx recordou a falecida avó Estelle, esta terça-feira, dia 7 de maio, tendo publicado uma fotografia antiga no Instagram para assinalar aquele que seria o aniversário da familiar.

Como recorda a People, Estelle - que morreu em 2004 - desempenhou um papel importante na vida e educação do ator, uma vez que cuidou do mesmo quando tinha apenas sete meses. Informações que o próprio Jamie Foxx partilhou no seu livro, 'Act Like You Got Some Sense', de 2021.

"Feliz aniversário, Estelle Marie Talley, minha linda avó que me abençoou com tudo o que tenho hoje... Não há dia que passe em que eu não pense em ti. Amo-te", escreveu o ator na mais recente publicação que fez no Instagram.

Leia Também: Ricardo Raposo recorda vídeo de Maria João Abreu nunca antes visto