Foi em conversa com o The Guardian, entrevista que foi publicada esta quinta-feira, que James McAvoy revelou que deu o nó com Lisa Liberati.

O casal conheceu-se nas filmagens de ‘Split’ e começaram a namorar anos depois. Agora, o ator, de 42 anos, confirmou que casaram recentemente, sem adiantar mais pormenores sobre o grande dia.

De recordar que James McAvoy esteve anteriormente casado com Anne-Marie Duff, de 2006 a 2016, com quem tem um filho em comum, Brendan, de 11 anos.

